Ecco le compagnie aeree e gli aeroporti più puntuali

Si classifica al primo posto per il minor numero di voli in ritardo la compagnia aerea nazionale indonesiana Garuda Indonesia. Secondo OAG, il 91,6% dei voli Garuda da giugno 2018 a maggio 2019 sono arrivati in perfetto orario.

La seconda posizione è stata occupata dal vettore aereo Fuji Dream Airlines (90,5% dei voli puntuali), e la panamense Copa Airlines (90,1%) ha occupato il terzo posto.

Inoltre, l'elenco delle compagnie aeree più puntuali comprende Hawaiian Airlines, AirDo, Bangkok Airways, Binter Canarias, Uni Airways, All Nippon Airways e la russa Aeroflot. La compagnia aerea low cost filippina Cebu Pacific Air ha occupato l'ultimo posto (gli aerei della compagnia aerea volano in tempo solo nel 56% dei casi).

Hilo, nello stato di Hawaii, negli Stati Uniti, è risultato l’aeroporto dove si sono verificati meno ritardi. La classifica dei primi 5 comprende anche l'aeroporto internazionale di Minsk, l'aeroporto internazionale di Chubu in Giappone, l'aeroporto di Panama Tocumen e l'aeroporto giapponese di Hanamaki, situato nell’omonima città.

La settimana scorsa l’azienda di marketing britannica Skytrax ha stilato la classifica delle compagnie aeree migliori del 2019.