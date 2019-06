Gli USA minacciano di imporre sanzioni sulle importazioni di petrolio iraniano

"Al momento non atti scritti sul petrolio. Sanzioneremo qualsiasi acquisto illecito di petrolio greggio iraniano ", ha dichiarato Hook ai giornalisti a Londra.

Egli ha avvertito che Washington inasprirà le sanzioni contro l’Iran, "finché non deciderà di essere uno stato normale".

Hook ha anche promesso che gli Stati Uniti avrebbero "dato un'occhiata" ai resoconti dei media sul greggio iraniano consegnato alla Cina. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, stanno considerando di negare all'Iran 50 miliardi di dollari di introiti petroliferi.

Accusando l'Iran di aver ripetutamente rifiutato la diplomazia, Hook allo stesso tempo ha ricordato che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha più volte sottolineato che avrebbe apprezzato una possibile chiamata da Teheran.

Le osservazioni arrivano dopo che il Washington Times ha riferito che la petroliera iraniana Salina ha attraccato al Jinxi Refining and Chemical Complex, vicino a Pechino, questa settimana, sfidando apparentemente le sanzioni statunitensi sulle esportazioni iraniane. Le autorità cinesi non hanno rilasciato commenti in merito.

Venerdì, il portavoce del ministero degli esteri iraniano, Abbas Mousavi, ha segnalato la disponibilità di Teheran a prendere ulteriori misure se i firmatari europei dell'accordo nucleare non riusciranno a proteggere il paese dalle sanzioni statunitensi. "Se INSTEX (strumento a sostegno degli scambi commerciali, ndr) non riesce a soddisfare le richieste dell'Iran nell'ambito dell'accordo nucleare, procederemo in modo più deciso", ha detto Mousavi.