Svezia, i figli degli immigrati sono mandati a studiare in patria per evitare l'occidentalizzazione

I cosiddetti viaggi educativi per i figli degli immigrati nei loro paesi d'origine, spesso contro la loro volontà, per evitare che diventino "troppo occidentali", sono diventati un problema sempre più grande in Svezia.

"Può trattarsi di qualsiasi cosa, dalla visita ai parenti alle scuole che possono essere abbastanza severe. E ci sono anche centri speciali, istituzioni educative ", ha detto Mikael Thörn, ricercatore presso l'Equality Authority, all'emittente nazionale SVT.

Questo problema è notoriamente difficile da tracciare in assenza di statistiche nazionali complete. Si teme che i dati esistenti possano a malapena scalfire la superficie. L'anno scorso, il ministero degli esteri ha registrato solo 127 casi di rapimenti all'estero sfociati in matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili e i cosiddetti viaggi educativi.

Thörn è però sicuro che questa sia a malapena la punta dell'iceberg. La lingua somala ha anche un'espressione speciale, "dhaqan celis", tradotto come "ritorno alla cultura" o "viaggio di riabilitazione", per indicare una situazione in cui i bambini nati e cresciuti in Europa o nelle Americhe vengono inviati nel paese di origine dei loro genitori per essere "illuminati”.

"Potrebbero esserci centinaia di casi. Non ci sono statistiche nazionali ", ha sottolineato Thörn, definendo le vittime "un gruppo dimenticato".

Egli sostiene che tali viaggi hanno spesso un effetto traumatico sulla psiche dei regazzi, e molti ritornano in condizioni peggiori.

"La situazione è peggiorata da problemi di salute mentale, abusi e traumi", ha spiegato.

Nei primi anni 2000, Thörn ha lavorato nei servizi sociali a Göteborg, dove, in un solo anno, sono stati registrati nove di questi casi.

"Il National Board of Health and Welfare ha fatto un sondaggio ed è stato aperto un dibattito. Ma ora sento che la questione è in gran parte dimenticata. Nessuno sembra sapere quante persone siano coinvolte e pochi comuni hanno i mezzi per affrontare la situazione… Quando spariscono, alcuni casi vengono archiviati", ha osservato il ricercatore.

Secondo la ong locale Shanazi, i cosiddetti "viaggi educativi" non sono infrequenti nel comune di Linköping. Alcuni anni fa, 17 scolari delle scuole elementari sono scomparsi dopo le vacanze estive. Attualmente, il problema è aggravato dal fatto che la Svezia non ha un'ambasciata in Somalia e non può fornire un aiuto tempestivo.

Secondo Thörn, sono necessari sondaggi a livello nazionale e comunale per affrontare il problema in modo completo. Inoltre, è responsabilità della scuola avvertire le autorità se sospettano che un bambino sia a rischio di essere spedito all'estero contro la propria volontà.

In precedenza, le autorità hanno avvertito che le vacanze estive comportano un rischio più elevato di matrimonio infantile forzato e altri problemi.

"Vogliamo attirare l'attenzione di tutti sul fatto che bambini e giovani possono finire nei guai durante le vacanze scolastiche. Possono essere portati all'estero e sposati o sottoposti a mutilazione genitale ", ha detto Sara Mühling, consulente esperto del National Competency Team.

Secondo il ricercatore Tobias Hübinette, professore associato della Karlstad Univeristy, circa il 40% della popolazione svedese di età compresa tra 0 e 30 anni ha origini estere.

L’immigrazione dalla Somalia è esplosa dagli anni Novanta, quando i profughi della guerra civile hanno iniziato ad arrivare in Svezia. Oggi si stima che ci siano oltre 60.000 somali, di cui oltre la metà mantengono la propria cittadinanza di origine.