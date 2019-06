Nelle strade abbandonate di Chernobyl ripresi in video cavalli e lupi

Nella serie Our Planet, dedicata alla rinascita della flora e della fauna di Chernobyl, si è riuscito a registrare in video dei lupi selvaggi e dei pony della Mongolia (noti anche come cavalli di Przewalski).

Gli animali si muovevano liberamente sul territorio una volta abitato dall'uomo.

Sulla pagina dell'agenzia governativa ucraina per la gestione della zona di alienazione si Facebook si dice che la serie è dedicata alla rigenerazione della natura dopo le perdite a seguito della radioattività dopo l'esplosione della centrale nucleare. Il principale fattore di cambiamento è stato il mancato intervento dell'uomo.