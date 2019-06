NATO si prepara alle guerre spaziali

Durante l’ultimo vertice dei ministri della Difesa NATO si è parlato del programma per la difesa spaziale: è segno che in futuro i conflitti militari potranno svolgersi nello spazio, scrive Bild.

Le guerre spaziali non sono più un tema fantascientifico, scrive Bild: al vertice dei ministri della Difesa NATO si è discussa anche la strategia di difesa spaziale dell’Alleanza.

La NATO parte dal presupposto che in futuro l’esito dei conflitti militari potrebbe decidersi anche nello spazio, per esempio con l’attacco di satelliti importanti dal punto di vista strategico. È quindi possibile che a fine 2019 la NATO dichiari lo spazio palcoscenico militare a tutti gli effetti. La stessa cosa è successa tre anni fa con lo spazio cybernetico.

Secondo Bild, la NATO focalizza la sua attenzione sullo spazio in quanto dipende sempre più dalle tecnologie spaziali. Infatti le comunicazioni, le attività di intelligence, lo spionaggio ai fini delle operazioni militari dell’alleanza sono realizzate grazie ai satelliti e un ipotetico attacco a questi ultimi potrebbe portare a un malfunzionamento nei sistemi relativi alla sfera civile, come i pagamenti con carte di credito o i mezzi di trasporto pubblico.

Al momento attuale il leader nella sfera delle armi spaziali sono gli Stati Uniti: nel dicembre scorso Donald Trump ha firmato un ordine per creare il comando delle Forze spaziali degli USA. Entro fine 2020 le truppe spaziali diventeranno una delle componenti delle Forze armate statunitensi. Oltre agli USA, anche la Russia, l’India e la Cina hanno mostrato un notevole progresso nel campo delle armi spaziali. L’anno scorso gli indiani hanno testato con successo un missile in grado di rimuovere dall’orbita i satelliti.

Ma lo sviluppo delle tecnologie militari nello spazio, avverte Bild, è accompagnato da una serie di pericoli: in particolare i rifiuti cosmici formati durante gli attacchi può essere una minaccia per le altre strutture nello spazio come la Stazione Spaziale Internazionale.