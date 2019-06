Tracce di cocaina trovate in Parlamento a Londra

Durante un controllo segreto nelle toilette e in altri ambienti del Parlamento del Regno Unito sono state trovate tracce di cocaina.

Una verifica svolta di nascosto ha rivelato tracce di cocaina in un quattro dei nove ambienti sottoposti al controllo all’interno del Palazzo di Westminster, sede del Parlamento britannico, tra cui le toilette. Lo ha comunicato il portale Vice dopo la verifica svolta da uno dei suoi dipendenti.

Per rintracciare le tracce sono stati utilizzati appositi fazzolettini che cambiano colore se a contatto con la sostanza proibita.

Le tracce più forti sono state trovate nelle toilette situate di fronte al bar, al quale hanno accesso solo i legislatori, gli ospiti, gli alti funzionari e i giornalisti accreditati dal Parlamento.

L’autore della verifica ha trovato tracce della presenza di narcotici anche nelle altre toilette utilizzate dai deputati e ha sottolineato che non ha individuato sostanze sospette nei servizi vicino all’ufficio del candidato principale alla posizione di primo ministro, Boris Johnson.

Ultimamente diversi politici inglesi, tra cui quelli in corsa per la posizione di premier, hanno confessato l’utilizzo di narcotici in passato.