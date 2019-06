Twitter vieta propaganda politica in Canada

Twitter ha vietato i messaggi politici in Canada fino all’inizio della campagna elettorale dei candidati e dei partiti in vista delle elezioni parlamentari. Lo ha dichiarato a CBC il rappresentante della compagnia in Canada Michelle Austin. Le elezioni dovrebbero tenersi il 21 ottobre di quest'anno

"Twitter non consentirà alcuna pubblicità dei partiti o di candidati politici a partire dal 30 giugno", ha detto, "ma non appena inizierà la campagna elettorale, consentiremo che venga pubblicata". Secondo la legge canadese, la campagna deve iniziare non oltre 36 giorni prima della data delle elezioni. Il momento dell'inizio della campagna elettorale viene annunciato dal primo ministro del paese.

In precedenza, i servizi di sicurezza canadesi hanno dichiarato di ritenere "molto probabile" l'intervento di paesi terzi nelle elezioni parlamentari del 2019. In particolare, hanno parlato dell'utilizzo di vari social network per questo scopo.