Gli utenti della Rete votano per le foto migliori del concorso Stenin

Sul sito è stato dato il via alla votazione online per stabilire qual è l’opera preferita dall’Internet. Si potrà votare la foto migliore della short list 2019 fino alle 23:59 (ora di Mosca) del 31 luglio. Per votare è sufficiente avere un account in uno dei seguenti social network: Vkontakte, Facebook, Twitter oppure il servizio cinese Weibo. Il vincitore della votazione online sarà annunciato il 1’ agosto e l’autore della fotografia più popolare su Internet riceverà un diploma del concorso.

Secondo la curatrice del concorso Stenin e dirigente del servizio progetti visivi di MIA “Rossiya Segodnya” Oxana Oleynik, la votazione online, che insieme alla tournée espositiva internazionale è diventata una bella tradizione del concorso e si tiene già per la quarta volta, conferma di anno in anno non soltanto l’interesse crescente degli spettatori di tutto il mondo verso la fotografia, ma anche il livello qualitativo di essa.

Il moderno flusso di informazioni è un mondo globale fatto di figure visive che non richiedono una traduzione nel momento in cui vengono percepite. Il numero degli amanti della fotografia aumenta di anno in anno in tutto il mondo e lo spettatore diventa sempre più selettivo: egli desidera non soltanto vedere un’immagine che sia bella, ma vuole anche la storia dietro di essa. La votazione online crea sempre un po’ di suspense, perché mettendo in relazione le preferenze del pubblico della Rete con la scelta della giuria di professionisti, porta a chiederci se le rispettive valutazioni andranno a combaciare oppure no. All’inizio di agosto sapremo che cosa hanno gradito maggiormente della short list 2019 gli spettatori, mentre già a settembre sapremo come la giuria di professionisti internazionali avrà ripartito i posti sul podio. E infine naturalmente sveleremo il mistero principale: a chi è stato assegnato il Grand Prix.

Nel primo mese dell’autunno il concorso Stenin annuncerà i nomi dei vincitori nel corso della cerimonia ufficiale a Mosca e verrà quindi aperta la mostra dei loro lavori, dando anche inizio alla tradizionale tournée dei vincitori presso le città del mondo.

Il concorso

Il concorso internazionale di fotogiornalismo intitolato ad Andrei Stenin, organizzato dal gruppo mediatico “Rossiya Segodnya” sotto l’egida della Commissione della Federazione Russa per l’UNESCO, si pone l’obiettivo di sostenere i giovani fotografi e di attirare l’interesse del pubblico sui compiti del moderno giornalismo fotografico. È una piattaforma per i giovani fotografi di talento, sensibili e aperti a tutto ciò che è nuovo, dalla quale dirigono la nostra attenzione sulle persone e sugli eventi vicini a noi.

Per l’edizione 2019 media partner generali del concorso sono le seguenti testate: il portale di notizie Vesti.Ru, il canale televisivo statale della Federazione Russa "Rossija-Kultura". I partner mediatici internazionali del concorso sono: l’agenzia di informazione e radio Sputnik, l’agenzia di stampa Askanews, la holding mediatica Independent Media, l’agenzia di stampa Notimex, l’agenzia di informazione ANA, il canale televisivo e portale RT, lo Shanghai United Media Group (SUMG), il portale Internet del quotidiano China Daily, l’agenzia di stampa PNA, il portale on-line e quotidiano AlYoum AlSabee, il portale Internet The Paper, la rete mediatica Al Mayadeen, l’agenzia di stampa Prensa Latina, la holding mediatica The Nation, il portale on-line Renminwang . In veste di partner mediatici di settore sostengono il concorso: il portale Russian Photo, il portale Photo-study.ru, la Scuola di arti visive, la Photo Academy, il portale di informazione YOung JOurnalists, la rivista National Geographic Russia, la rivista Contrastes, la rivista Fotoargenta, il portale Internet All About Photo, la rivista Cuartoscuro, Delhi Photography Club, la rivista EYE y la piattaforma partner - festival PhotON.