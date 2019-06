USA non imporranno sanzioni per gli S-400 - Erdogan

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non crede che Washington imporrà sanzioni contro Ankara a causa dell'acquisto dei sistemi missilistici antiaerei russi S-400 russi. Il leader turco ha detto questo lo ha dichiarato in una conferenza stampa ad Ankara prima di volare in Giappone, dove parteciperà al summit del G20.

"Durante i miei colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non mi sembrava che avrebbero imposto sanzioni a causa del C-400, come riportato solo da funzionari di grado inferiore", ha sottolineato.

Erdogan ha anche espresso l'opinione che "i paesi membri della NATO non dovrebbero imporre sanzioni l'uno sull'altro". Il presidente turco ha ricordato che Ankara "in precedenza aveva dichiarato più volte che il contratto sull'S-400 è un accordo concluso". "Siamo già in procinto di ricevere i sistemi in Turchia", ha aggiunto.