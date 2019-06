Il solleone scalda l’Europa, ma può essere mortale

L'ondata di calore dovrebbe raggiungere il picco tra mercoledì e venerdì. Poi la temperatura salirà dalla Spagna alla Polonia e raggiungerà i 40 gradi al di sopra della norma. I meteorologi si aspettano un imminente ondata di calore e, possibilmente, un superamento dei picchi record del giugno precedente in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera.

Il caldo è arrivato in Europa dal Sahara e interesserà principalmente la parte meridionale del continente. Queste temperature insolitamente elevate sono associate al riscaldamento globale. E se prima che i picchi di calore erano un'eccezione, ora gli europei dovranno abituarsi, avvertono i meteorologi.

A metà settimana la temperatura potrebbe infrangere i record 70 anni fa. "Le ondate di calore sono assassini silenziosi", ha scritto Stefan Rahmstorf, climatologo all'Università di Potsdam. L'ondata di caldo in Europa nel 2003 ha portato alla morte di circa 70.000 persone. Si stima che il caldo della scorsa estate in Europa abbia causato almeno 1000 morti.

La temperatura più alta mai registrata in Europa è +48 ° C. Il picco è stato registrato in Grecia nel 1977. E il precedente lungo periodo di calore anormale in Europa è stato registrato nel 2003 quando circa 20 mila persone sono morte per complicazioni causate dalle alte temperature.