Caccia britannici scortano aerei militari russi sul Mar Baltico

I caccia della RAF ieri sono decollati due volte da una base in Estonia per scortare degli aerei militari russi, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa britannico.

"I caccia Typhoon sono decollati per la prima volta per scortare degli aerei da trasporto militari russi, e poi per due caccia Su-27 e un altro velivolo da trasporto", ha detto l'agenzia in un comunicato.

Il ministero della Difesa ha osservato che, tenendo conto di queste sortite, questa è già il decimo e l'undicesimo decollo degli aerei da combattimento della British Air Force per intercettare aerei russi dal momento in cui la Gran Bretagna guida l'operazione NATO nel Baltico dal 3 maggio 2019.

Il ministero della Difesa britannico osserva che, in tutti i casi, l'aereo russo non ha violato i confini e che gli equipaggi di tutti gli aerei hanno mantenuto i velivoli a una distanza di sicurezza l'uno dall'altro.