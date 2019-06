“Svegliatevi prima che sia troppo tardi”, Donald Tusk sul nucleare

Il 9 agosto 1945 un bombardiere americano sganciò una bomba atomica da 21 chilotoni nella città giapponese di Nagasaki, uccidendo circa 70.000 persone e lasciando migliaia di altri feriti. Pochi giorni prima circa 140.000 persone morivano in una esplosione analoga a Hiroshima.

Mercoledì, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha avvertito i membri del G20 di non perdere il controllo sugli sviluppi globali, chiedendo anche sforzi congiunti per risolvere le crisi.

"Anche una visita così breve mi ha reso fortemente consapevole di quanto sia tragica la lezione di Nagasaki e, tuttavia, quanto sia piena di speranza. Oggi, due giorni prima dell'incontro dei leader mondiali a Osaka, dovrebbe anche essere una lezione di responsabilità per il nostro futuro comune ", ha detto Tusk dopo il suo viaggio al Museo della bomba atomica e al National Peace Memorial a Nagasaki.

Invitando i partecipanti al G20 "a svegliarsi prima che sia troppo tardi", Tusk ha sottolineato che il palcoscenico internazionale non deve "diventare un'arena in cui il più forte impone le proprie condizioni ai più deboli senza riserve" e "dove le emozioni nazionalistiche dominino sul buon senso ”.

"Dovete capire: si prende la responsabilità non solo per i propri interessi, ma soprattutto per la pace e un ordine mondiale sicuro e giusto", ha sottolineato Tusk.

Ha individuato situazioni instabili in "dozzine di luoghi in tutti i continenti" che secondo Tusk indicano "quanto il mondo sia vicino al baratro ".

"Continuiamo a fingere di avere il pieno controllo della dinamica degli eventi e dei cambiamenti, ma questa è un'illusione. La consapevolezza di tali rischi dovrebbe guidare le discussioni a Osaka.

"Siete voi, i leader delle superpotenze mondiali, che sono responsabili del fatto che la lezione di Nagasaki non rimanga vana", ha concluso.

La dichiarazione arriva in previsione di un summit del G20 di due giorni che prenderà il via nella città giapponese di Osaka il 27 giugno.

L'ultima fase della seconda guerra mondiale vide gli Stati Uniti sganciare due armi nucleari nelle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, rispettivamente il 6 e il 9 agosto 1945. Il bombardamento uccise circa 214.000 persone.

Circa 200.000 persone furono esposte a radiazioni e sono morte o hanno sofferto di malattie correlate per il resto della loro vita, incrementando le vittime a quasi mezzo milione, secondo alcune stime.