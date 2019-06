Drone-spia a forma di gufo presentato ad Armiya 2019

Il “gufo delle nevi” è un drone dalle tecnologie avanzate finalizzato alle missioni di ricognizione, in grado di volare in autonomia per 40 minuti, percorrere 20 km e individuare bersagli sulla terra ferma fino a 10 m.

Il velivolo è “destinato all’individuazione ad alta precisione delle coordinate degli oggetti sulla terraferma con metodo integrale telemetrico, l’utilizzo del telemetro-puntatore laser e del sistema satellitare Glonass”, dice la presentazione della casa produttrice ERA.

Il drone può essere realizzato anche con le sembianze di un falco o di altri uccelli.