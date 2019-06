Uomo-albero chiede di amputargli le mani

La sindrome da cui è affetto il 28enne bengalese Abul Bajandar si chiama epidermodysplasia verruciformis ed è soprannominata informalmente “sindrome dell’uomo-albero” per via della formazione di escrescenze che colpisce in particolare mani e piedi rendendoli simili alla corteccia di un albero. I casi registrati al mondo sono meno di una decina.

Sono anni che l’uomo lotta contro la malattia, subendo ben 25 operazioni chirurgiche dal 2016. I medici pensavano di aver vinto la malattia, ma nella primavera del 2018 le condizioni del paziente sono peggiorate: le escrescenze ora ricoprono mani e pieni quasi completamente.

Abul Badandar, padre di un figlio, ha chiesto l’amputazione delle mani in quanto non può più sopportare il dolore che non gli permette neanche di dormire. I medici hanno detto che prenderanno la decisione migliore per la salute del paziente.

Il caso è diventato famoso in tutto il paese e all’estero e il primo ministro bengalese Sheikh Hasina ha promesso all’uomo cure mediche gratuite.