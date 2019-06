Il caldo infernale ucciderà migliaia di persone in Europa

In Europa scienziati e meteorologi prevedono che il caldo anomalo arrivato a fine giugno potrebbe uccidere migliaia di persone.

Il Washington Post riporta il parere di molti meteorologi, come il finlandese Mika Rantanen, che ha analizzato un modello dell’intensità del caldo realizzato al computer e concluso che l’ondata di caldo in Francia non ha precedenti.

Secondo Stefan Rahmstorf, esperto di climatologia all’Università di Potsdam, in Germania, l’alta temperatura dell’aria è un “killer silenzioso”: lo studioso ricorda che nel 2003 il caldo ha ucciso 70 mila europei, mentre l’anno scorso per le alte temperature sono morti almeno mille tedeschi.

Le temperature più alte colpiranno l’Europa Centrale e Occidentale. In alcune zone della Spagna e della Francia per diversi giorni di fila il termometro potrà segnare più di 40 gradi. La meteorologa spagnola Silvia Laplana ha previsto che sarà un “inferno”: a Madrid le temperature raggiungeranno i 40,6 gradi Celsius.

Il meteorologo Gillaume Woznica non ha alcun dubbio: in Francia la temperatura dell’aria segnerà un nuovo record nazionale raggiungendo i 45 gradi Celsius il prossimo venerdì.

Il record corrente di 44,1 gradi si è registrato nel 2003, quando più di 11 mila francesi sono morti per il caldo.

La causa del caldo anomalo è un sistema di due zone di alta pressione situate vicino alla Groenlandia e sopra all’Europa Centro-Occidentale che bloccano il ciclone meridionale che potrebbe raffreddare l’aria. Il risultato è un’ondata di aria calda che arriva dal deserto spagnolo e africano. L’Europa affronterà temperature da record e intensi temporali.

Ma il caldo non colpisce sono il nostro continente: l'ondata di caldo eccezionale verificatasi in India a giugno ha già totalizzato numerose vittime.