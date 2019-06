Creata nuova versione di arma anti drone - Kalashnikov

La prima versione era stata presentata ad Armiya-2017.

"Il REX-2 è diventato più leggero e compatto del suo predecessore: le dimensioni del prodotto sono state ridotte e il suo peso è ora di soli 3 chilogrammi", si legge in una nota.

Il pacchetto standard contiene tre moduli di soppressione del segnale: 2,4 GHz, 5,8 GHz, SNS. Un'unità di soppressione della navigazione satellitare è integrata nel telaio. C’è anche un indicatore della carica della batteria.

"Come nella versione precedente, la frequenza di soppressione può essere configurata in base alle esigenze del cliente, opzionalmente vengono installati il ​​DVR, lo stroboscopio, il laser e l’ottica", afferma il rapporto.

Il REX-2 ha superato test di laboratorio per misurare il campo elettromagnetico in un centro di certificazione in Udmurtia. Il dispositivo è riconosciuto come sicuro e soddisfa gli standard.