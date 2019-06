Medici definiscono sintomi visibili del cancro

Il medico ha confermato quanto affermato recentemente da alcuni ricercatori britannici, secondo i quali dita ingrossate e unghie bombate e lucide possono testimoniare lo sviluppo di un tumore, ma ha sottolineato che non vi si può fare affidamento al 100%.

“Le unghie come il vetro di un orologio, le dita come le bacchette di una batteria: sono sintomi che utilizzavano nella diagnostica già i nostri vecchi professori. Ma senza un’analisi individuale non c’è modo di differenziare se si tratti di un cancro o di una pneumosclerosi o tutta un’altra serie di malattie”, ha spiegato la Dott.ssa Zemljanukhina.

Secondo l’esperta è necessario rivolgersi immediatamente a un oncologo se il paziente nota un calo improvviso del peso, non ha appetito, prova un senso di repulsione verso la carne.

“Tra i sintomi anche pelle pallida, stanchezza generale, febbre che persiste senza cause apparenti”, ha aggiunto il medico.

Questi sintomi sono tra i più caratteristici del cancro, ha sottolineato la dottoressa.

I ricercatori dell’Università di Washington hanno rivelato che consumare un certo tipo di alimenti aiuta a prevenire il cancro intestinale.