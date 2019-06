Trump: per attaccare l’Iran non mi serve l’approvazione del Congresso

Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che vuole tenere al corrente dei fatti i membri del Congresso, ma per legge non è obbligato a farlo.

Il presidente USA Donald Trump non ritiene di dover ottenere l’approvazione del Congresso degli Stati Uniti per attaccare il territorio dell’Iran. Lo ha detto lunedì in un’intervista a The Hill.

“Non sono d’accordo”, ha detto commentando la posizione della speaker della Camera dei Rappresentanti del Congresso USA Nancy Pelosi, secondo la quale Trump è obbligato a ricevere l’approvazione del Congresso per effettuare operazioni militari di questo tipo.

“Voglio tenerli (i membri del Congresso) al corrente, ma per legge non sono obbligato a farlo”, ha aggiunto il leader americano.

Le forze armate iraniane il 20 giugno hanno abbattuto il drone di ricognizione delle forze armate statunitensi RQ-4. Secondo la versione di Teheran, il velivolo si trovava nello spazio aereo iraniano e i suoi frammenti sono precipitati nelle acque territoriali del paese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 21 giugno ha comunicato che gli USA stavano preparando un’operazione militare che prevedeva l’attacco di tre strutture in territorio iraniano. Secondo le informazioni fornite da lui stesso, 10 minuti prima dell’inizio dell’operazione Trump avrebbe dato l’ordine di non procedere in quanto ha ritenuto la risposta non proporzionale alle azioni di Teheran.

Pelosi ha sottolineato che appoggia la decisione del presidente ma ha precisato che il Congresso non ha ricevuto alcuna notifica.

Il 24 giugno Donald Trump ha dichiarato di aver firmato il decreto che impone "sanzioni severe" contro l'Iran.