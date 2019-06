Francia, esami scolastici posticipati a causa del forte caldo

A causa dell’eccezionale ondata di caldo che sta interessando tutta la Francia, con picchi fino a 40 gradi in alcune zone, il ministero della pubblica istruzione ha deciso di posticipare tutti gli esami di fine anno, in calendario per il 27 e 28 giugno, all'inizio della prossima settimana, quando è previsto un abbassamento delle temperature.

"Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli studenti e le normali condizioni per gli esami", ha detto il canale BFMTV citando il ministro.

Il servizio meteorologico Meteo France ha riferito che questa settimana, nella maggior parte delle regioni della Francia, la temperatura sarà compresa tra 35 e 40 gradi. A Parigi la colonnina di mercurio salirà fino a 39 gradi, mentre a Lione toccherà i 40 gradi.