Rielezioni sindaco di Istanbul: candidato dell'opposizione in testa

Ekrem Imamoglu, candidato del Partito popolare repubblicano dell'opposizione (CHP), è in testa alle elezioni del sindaco di Istanbul dopo lo spogliamento del 99,4% delle schede. Questo deriva dal canale dati NTV.

Secondo lui, Imamoglu ha ottenuto intorno al 54% dei voti. Il rivale più vicino del politico di opposizione è il candidato al Partito della giustizia e dello sviluppo (AKP), guidato dal presidente Tayip Erdogan, Binali Yildirim, che ha preso il 45,1%. Se alla fine dello spogliamento delle schede, i risultati non cambiano, allora l'AKP per la prima volta dal 2002 perderà nelle elezioni municipali di Istanbul, di cui Erdogan è stato sindaco dal 1994 al 1998.

Imamoglu ha detto che si aspetta cooperazione da parte del ìpresidente turco

"Gentile Signor Presidente, mi piacerebbe lavorare con lei. Mi piacerebbe incontrarla e discutere dei problemi che possiamo risolvere insieme, ad esempio trasporti, crisi con i rifugiati, preparazione a possibili terremoti, ad esempio. Discutere il nostro piano d'azione", ha affermato Imamoglu su NTV.

Ha anche detto che i cittadini della metropoli hanno mostrato al mondo che la Turchia difende ancora il suo diritto alla democrazia.

"Prima di tutto, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla nostra campagna: tutti hanno visto cosa è successo a queste elezioni, stiamo aprendo una nuova pagina nella storia di Istanbul, abbiamo mostrato al mondo intero che la Turchia sta ancora difendendo il suo diritto alla democrazia", ha sottolineato Imamoglu.

L'ex primo ministro turco Binali Yıldırım, che ha partecipato alle elezioni, si congratula con Imamoglu per il suo vantaggio.

"Al momento, il mio avversario è in testa, mi congratulo con lui e gli auguro successo", ha detto Yıldırım in onda sul canale TV.

Le votazioni a Istanbul si sono svolte domenica dalle 08:00 alle 17:00 ora locale (come quella di Mosca) dopo che la Commissione elettorale elettorale turca (CEC) ha deciso di annullare i risultati elettorali del 31 marzo. Quindi Ekrem Imamoglu ha superato Binali Yıldırım, ottenendo 4.171 milioni di voti. Il partito dei leader turchi si è rivolto alla Suprema Commissione elettorale chiedendo di annullare i risultati elettorali per il sindaco di Istanbul e di ripeterli in relazione alle violazioni commesse durante le votazioni. Successivamente, la CEC ha deciso di annullare i risultati delle elezioni a Istanbul e ha ritirato dal sindaco della città il certificato di riconoscimento.