Per rivista americana altro il rischio di guerra nucleare

Il test di un missile ipersonico in India è stato un passo in avanti verso una guerra nucleare con il vicino Pakistan, scrive The National Interest.

La rivista rileva che, nonostante le prime notizie che parlano del fallimento dei test dell'arma ipersonica con il razzo vettore Agni-1, il progetto stesso indiano di armi supersoniche è un "passo cattivo nella guerra fredda con il Pakistan".

L'autore dell'articolo sottolinea che per ottenere un'arma supersonica efficace per i suoi obiettivi, New Delhi non avrà bisogno di raggiungere la velocità di 20 Mach, come i razzi russi: basteranno solamente 5 Mach.

Ha ricordato che gli Stati Uniti sono preoccupati dalla capacità delle armi ipersoniche russe di raggiungere queste velocità, dal momento che non possono essere intercettate dai sistemi missilistici di contraerea.

La rivista ricorda che la distanza tra le capitali di India e Pakistan - New Delhi ed Islamabad - è solo di poco superiore alle 400 miglia (circa 700 chilometri), pertanto un razzo con una velocità compresa tra 5 a 10 Mach lanciato da uno di questi Paesi raggiungerà l'obiettivo in pochi minuti.