“Odio la parola cougar”: Brigitte Macron parla della differenza di età con il presidente francese

In una rara intervista con l’emittente radiofonica RTL, la first lady francese Brigitte Macron ha svelato le sfide della sua relazione con un uomo 25 anni più giovane di lei - suo marito, il presidente Emmanuel Macron.

La 66enne ha ammesso che le prime fasi della loro storia d'amore "hanno ferito" i suoi figli, avuti dal suo primo matrimonio, e che se non le avessero permesso di sposare Emmanuel, lei non avrebbe potuto farlo.

"Ad un certo punto ho capito che Emmanuel era la mia vita, e l'hanno capito... Non siamo una coppia modello. Sicuramente non siamo la coppia ideale. Essere una coppia è complicato, è una lotta quotidiana. Quando hai una grande differenza di età, può essere anche più complicato", ha detto Brigitte.

A proposito della differenza di età, ella ha rivelato di odiare la parola "Cougar", solitamente utilizzata per descrivere una donna avanti con l’età che è attratta da uomini significativamente più giovani.

"Odio questa parola! Cos'è questa parola, non descrive nulla! Sono sempre stata attratta da uomini della mia età ... Emmanuel è stata un'eccezione", ha spiegato.

Brigitte, ex professoressa di liceo, ha lasciato il suo primo marito per il suo allievo di 17 anni, Emmanuel, ha poi descritto la loro relazione come "totalmente fusionale" e ha detto che "profondamente" si fida di lui. "Siamo lì l'uno per l'altro 24 ore al giorno, siamo una coppia senza barriere".

La trentanovenne Brigitte Trogneux era sposata con un banchiere e aveva tre figli quando ha incontrato per la prima volta il quindicenne Emmanuel a scuola. Il giovane Macron si innamorò immediatamente di lei e le confessò i suoi sentimenti, che all'inizio non prese sul serio.

Divennero una coppia quando egli compì 18 anni, ma i suoi genitori rimasero sbalorditi dalla loro relazione e cercarono di separarli mandando via il loro figlio da Amiens a Parigi, per finire lì la scuola. Brigitte ed Emmanuel si sono rimessi insieme dopo la sua laurea e si sono sposati nel 2007, pochi mesi dopo il divorzio di Brigitte.