Video: Elicottero d’attacco Mil Mi-28 compie un’inedita manovra acrobatica

"Questa manovra acrobatica non ha ancora un nome. L'elicottero avanza ad una velocità di 90 chilometri orari ruotando su se stesso", spiegano i media.

In precedenza, il ministero della difesa russo ha annunciato che acquisterà, entro il 2027, 98 elicotteri da attacco Mil Mi-28. Secondo il presidente della commissione per la difesa e la sicurezza al Consiglio federale Viktor Bondarev questo elicottero ha mostrato eccellenti capacità durante l’operazione russa in Siria.

L'elicottero d'attacco Mil Mi-28 è stato sviluppato negli anni Ottanta nell’Unione Sovietica per supportare le forze terrestri. La versione modernizzata del velivolo è stata testata in Siria.