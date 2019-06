Germania, ritirate 60.000 Mercedes GLK 220 per emissioni superiori alla norma

Oggi l'Autorità federale tedesca per il trasporto (KBA) ha ordinato al produttore di automobili Daimler di ritirare 60.000 Mercedes-Benz GLK 220 CDI con motori diesel, in quanto le emissioni prodotte da queste automobili (Euro 5) non rispettano la legislazione in materia. Lo riferisce il quotidiano Bild am Sonntag.