Da luglio saranno sospesi i voli delle compagnie aeree georgiane verso la Russia

"A partire dal 8 luglio di quest'anno, i voli delle compagnie aeree georgiane verso il territorio della Federazione Russa saranno sospesi, come anticipato oggi dalle autorità aeronautiche russe alle autorità aeronautiche georgiane", dice il rapporto.

"La sospensione dei voli è necessaria per garantire un livello sufficiente di sicurezza aerea, nonché la presenza di debiti scaduti per le attività di navigazione aerea nei confronti dell’impresa statale russa per il traffico aereo", sottolinea il ministero.

In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato il decreto che vieta alle compagnie aeree di effettuare collegamenti con la Georgia a partire dal 8 luglio.

In Georgia sono scoppiate le proteste ed i disordini dopo che a seguito di un evento interparlamentare un deputato della Duma russa ha preso come da protocollo il posto che di solito occupa il presidente del Parlamento georgiano.