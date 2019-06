Il documento rileva la necessità di inviare un maggior numero di soldati americani nei Paesi Baltici, poiché la Russia potrebbe usarli per "distruggere l'architettura della sicurezza europea".

"Negli ultimi dieci anni, la Federazione Russa ha dimostrato la sua intenzione di sconvolgere l'architettura della sicurezza europea: il rischio di un conflitto militare tra NATO e Russia è basso, ma non possiamo non considerarlo possibile. Il potenziale di deterrenza dell'Alleanza nei Paesi Baltici deve essere rafforzato con l'invio di truppe statunitensi nel Mar Baltico. Lo spiegamento dell'esercito dovrebbe integrare gli accordi esistenti per espandere la presenza avanzata", si legge nel rapporto.

In precedenza il Congresso degli Stati Uniti ha proposto di offrire ai paesi membri della NATO dell'Europa orientale, che continuano ad usare armi sovietiche, dei finanziamenti per l'acquisto di armamenti americani. I politici occidentali, inclusi gli alti funzionari della NATO, parlano costantemente della "minaccia russa", malgrado Mosca abbia ripetutamente sottolineato che la Russia non intende attaccare nessuno. Secondo il ministro degli esteri russo, Sergey Lavrov, la NATO ne è consapevole, ma sta sfruttando l'occasione per aumentare la sua presenza vicino ai confini russi.

