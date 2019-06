Iran amplierà la collezione di droni statunitensi se USA continueranno aggressione - generale

"Abbiamo droni americani, che sono la prova che gli Stati Uniti hanno violato i confini aerei dell'Iran e che dimostrano che non vogliono rispettare la legge internazionale", ha detto all’agenzia IRNA. "Se tale aggressione continuerà, aggiungeremo un altro prodotto americano (militare) alla nostra collezione", ha aggiunto Hajizade.

Il Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica (parte delle forze armate iraniane) ha riferito che l'esercito iraniano ha abbattuto un drone americano all'ingresso nel Golfo Persico nel sud del paese dopo aver violato lo spazio aereo iraniano. Più tardi, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato che un sistema missilistico antiaereo iraniano aveva abbattuto un drone della Marina degli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz nello spazio aereo internazionale.

Allo stesso tempo, il viceministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica con l'ambasciatore svizzero a Teheran, Marcus Leitner, in rappresentanza degli interessi degli Stati Uniti, ha protestato per l'invasione di un drone statunitense nello spazio aereo del paese. Arakchi ha anche ribadito che "l'Iran non cerca guerre e conflitti nel Golfo Persico e ha messo in guardia le forze americane contro azioni avventate nella regione".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito l'incidente "un grave errore dell'Iran", ma in seguito ha detto di non credere nella natura deliberata di questo, suggerendo che qualcuno abbia preso questa decisione per sbaglio.