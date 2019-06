Emirati Arabi Uniti esortano compagnie aeree a evitare rotte “pericolose”

L'autorità dell'aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti ha chiesto a tutte le compagnie aeree di evitare rotte in Medio Oriente in aree che rappresentano un potenziale pericolo per gli aerei civili, riporta l'agenzia nazionale ENA.

"In connessione con gli ultimi eventi che si sono verificati nella regione, per garantire la sicurezza dell'aviazione civile, come parte delle misure precauzionali, l'Autorità per l'aviazione civile invita le compagnie aeree registrate nel paese a prendere le misure necessarie e ad astenersi dal volare in aree in cui gli aerei civili possono essere messi a rischio" scrive l'agenzia.

L'edizione degli Emirati, Gulf News di venerdì, ha riferito che tutte le compagnie aeree nazionali degli Emirati Arabi hanno modificato le rotte dei loro voli dopo che le autorità statunitensi hanno vietato alle compagnie aeree statunitensi di volare nello spazio aereo iraniano sullo stretto di Hormuz e sul Golfo di Oman.

Il Corpo della Guardia rivoluzionaria islamica (parte delle forze armate iraniane) ha riferito che l'esercito iraniano ha abbattuto un drone americano all'ingresso nel Golfo Persico nel sud del paese dopo aver violato lo spazio aereo iraniano. Più tardi, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato che il sistema missilistico antiaereo iraniano ha abbattuto un drone della Marina degli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz nello spazio aereo internazionale.