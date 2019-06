Maduro apprezza la visita del capo dell'Ufficio per i diritti umani ONU in Venezuela

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha valutato positivamente la visita dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet in Venezuela e ha espresso la speranza che possa contribuire a stabilire una cooperazione produttiva tra le autorità del paese e l'organizzazione internazionale.

"Abbiamo parlato con Bachelet per quasi due ore, e penso che sia stata una buona visita", ha detto venerdì dopo l'incontro. La sua esibizione è stata trasmessa in Periscope.

"Spero che lo spirito di questa visita determinerà la nuova relazione tra l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani e il nostro Paese", ha aggiunto Maduro. Secondo lui, le autorità venezuelane garantiscono la loro volontà ad ascoltare le raccomandazioni di Bachelet.

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è arrivato in Venezuela il 19 giugno. Durante la sua visita, ha incontrato Maduro, il leader dell'opposizione Juan Guaido, i membri del parlamento e l'Assemblea Costituzionale, oltre a rappresentanti della chiesa, della procura, della Corte Suprema e delle organizzazioni non governative.

Per quanto riguarda la crisi politica, è peggiorata dopo la rielezione di Nicolas Maduro nel maggio 2018 per un nuovo mandato presidenziale. Il 23 gennaio, il leader dell'opposizione Juan Guaido si è dichiarato presidente ad interim. L'opposizione da lui guidata è stata sostenuta da Stati Uniti, Canada, Brasile e altri paesi. La Russia ha notato che Washington sta cercando di organizzare un colpo di stato nel paese.

Il 5 maggio, Guaido ha ammesso che il suo tentativo di organizzare un colpo di stato in Venezuela è fallito.