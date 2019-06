Incendio nel centro di Parigi - tre morti

L'incendio è avvenuto in un condominio nel centro di Parigi il sabato mattina, tre persone sono rimaste uccise, 28 ferite, riferisce il quotidiano Parisien, citando fonti locali.

L'incidente è avvenuto nell’11 arrondissement di Parigi. Secondo i vigili del fuoco, un incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino in una piccola casa costruita nel 1970-1980. Come nota il giornale, uno dei feriti è in condizioni critiche, 27 persone hanno riportato lievi ferite.

La causa dell'incendio non è nota. Secondo Franceinfo, l'incendio è sotto controllo, ma non completamente estinto. Sulla scena lavorano squadre di vigili del fuoco e agenti di polizia.