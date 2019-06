Almeno 3 persone sono morte dopo il crollo di un edificio in costruzione in Cambogia - Agenzia

Almeno tre persone sono morte e dieci sono rimaste ferite a causa del crollo di un edificio in costruzione nella provincia di Preah Sihanoukville nel sud della Cambogia, riferisce l'agenzia Xinhua, citando le autorità locali.

Secondo la polizia, il crollo si è verificato intorno alle 05.00 ora locale (00.00 ora di Roma).

"Alcune persone, per lo più costruttori, sono rimaste intrappolate sotto le macerie, e il numero di morti e feriti non è ancora definitivo, mentre i soccorritori rimuovono i detriti in cerca di vittime" affermano le forze dell'ordine.

A sua volta, il governatore provinciale Yun Ming ha detto che almeno tre persone sono state trovate senza vita e circa 10 sono rimaste ferite. Il salvataggio continua.

Secondo l'AFP, 30 persone potrebbero essere ancora sotto le macerie.