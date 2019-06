Questione S-400, USA verso nuovo braccio di ferro con l'India

Lo ha preannunciato una rappresentante del Dipartimento di Stato americano durante una conferenza speciale in occasione dell'imminente visita in India del segretario di Stato Mike Pompeo.

Durante la sua imminente visita in India, il segretario di Stato americano Mike Pompeo raccomanderà alle autorità di New Delhi di rinunciare all'acquisto dei sistemi missilistici antiaerei russi S-400 e prendere in considerazione le alternative disponibili.

"Per quanto riguarda gli S-400, abbiamo esortato i nostri alleati e partner, inclusa l'India, a rinunciare all'affare con la Russia, che potrebbe comportare l'introduzione di sanzioni secondo la legge approvata dal Congresso CAATSA ("Opposizione agli avversari dell'America mediante le sanzioni" - ndr). L'attuale amministrazione ha attivamente preso provvedimenti per espandere le nostre opportunità di cooperare con l'India nella sfera militare".