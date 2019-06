I cittadini italiani negli ultimi sei anni hanno adottato più orfani russi di tutti

Secondo il ministero, nel 2012 i primi cinque paesi leader nell'adozione dei cittadini minorenni della Russia hanno visto l'Italia al primo posto, 762 bambini, gli Stati Uniti - 646 bambini, la Spagna - 502, la Francia - 245, la Germania - 129 bambini. Dal 2018, il numero di orfani adottati da cittadini stranieri è diminuito di nove volte.

Quindi, secondo le statistiche, già nel 2018, i cittadini italiani hanno adottato 196 bambini russi, la cifra è scesa quasi quattro volte, i cittadini spagnoli - 35 bambini, Francia - 22 bambini, Israele - 15, Germania - 7.

Per i cittadini statunitensi nel 2013 sono entrate in vigore le decisioni dei tribunali della Federazione Russa sull'adozione di bambini dalla Russia adottati alla fine del 2012. Pertanto, nel 2013 sono stati in grado di adottare solo 25 bambini. 14 bambini sono stati adottati nel 2014. Si noti che questa cifra indica il numero di bambini adottati nella Repubblica di Crimea prima di aderire alla Federazione Russa.

Inoltre, dal 2012, i bambini provenienti dalla Russia hanno smesso di essere adottati da cittadini di Canada, Irlanda, Gran Bretagna, Nuova Zelanda, Finlandia, Svezia, Malta e Slovenia.