Washington ha avvisato Teheran della pianificazione di un attacco

Si specifica che alla Repubblica Islamica è stata data una "quantità limitata di tempo" per rispondere.

Ieri il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha riferito che i militari iraniani hanno abbattuto un drone americano all'ingresso del Golfo Persico. Secondo loro, ha violato lo spazio aereo del paese.

A sua volta, il comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti ha dichiarato che gli iraniani hanno distrutto l'UAV sullo stretto di Hormuz, nello spazio aereo internazionale.

Il viceministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica con l'ambasciatore svizzero a Teheran, Markus Leitner, rappresentante degli interessi degli Stati Uniti, ha protestato per l'invasione americana.

Ha sottolineato che "l'Iran non cerca guerre e conflitti nel Golfo Persico" e ha anche messo in guardia le forze statunitensi contro azioni avventate nella regione.

Però dopo Teheran ha smentito l'avviso di Trump su imminenti raid in Iran. Teheran ha riferito che Donald Trump non ha inviato alcuna notifica su un imminente attacco, ha dichiarato il portavoce del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran Keivan Khosravi in un'intervista all'agenzia di stampa locale IRIB.

In precedenza, il New York Times, citando fonti dell'amministrazione, ha dichiarato che Trump aveva approvato attacchi militari contro l'Iran, che aveva abbattuto un drone americano, ma che poi ha annullato l'operazione.

Teheran ha risposto che l'attacco avrebbe avuto conseguenze regionali e internazionali. Il ministero della Difesa della Repubblica islamica ha definito l'incidente con il drone un tentativo di fare pressioni per avviare negoziati.