Trovato il cancro più mortale in Russia

Il più alto tasso di mortalità tra tutti i pazienti malati di cancro in Russia è stato registrato per il cancro del pancreas, riportano i media russi, citando i dati del Ministero della Salute per il 2018.

Si nota che il tasso di mortalità di questo tipo di cancro era del 39,9%. Il tasso di mortalità per cancro del fegato e dotti interepatici è del 38,4%, per l'esofago, del 29,9%.

Il tasso di mortalità per tumori maligni nella trachea, nei bronchi e nei polmoni è pari al 21,9 per cento, per il cancro della faringe al 17,3 per cento.

Il canale TV aggiunge che i tassi di mortalità più bassi sono risultati quelli per il cancro al seno. 3%, all'utero, 2,2 per cento, alle labbra, 1%, alla tiroide, 0,6 per cento e per il cancro della pelle (eccetto il melanoma) pari allo 0,4 per cento.

Un totale di 3,7 milioni di persone con cancro erano registrate nel dispensario in Russia l'anno scorso.