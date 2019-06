The Black Eyed Peas: i russi sanno come divertirsi davvero!

I Black Eyed Peas sono tornati a Mosca con l'album Masters of the Sun: una nuova pietra miliare nel lavoro della popolare band presente sulla scena musicale mondiale da oltre 20 anni.

I Black Eyed Peas apriranno da headliner il secondo giorno del Jazz Manor Festival, che si terrà dal 22 al 23 giugno a Kolomenskoye. Alla vigilia del concerto nella capitale, i membri del team will.i.am (William Adams), apl.de.ap (Allen Pineda Lindo) e Taboo (Jaime Luis Gomez) hanno raccontato a Sputnik perché amano Mosca, quanto è cambiato l’hip hop negli anni della loro creatività e perché sono pronti ad ascoltare la canzone Where Is The Love ancora e ancora.

Sarete gli headliner al Jazz Manor Festival di Mosca. Cosa vi aspettate da questa performance?

Quando abbiamo visto il programma del nostro tour e ci siamo resi conto che stavamo andando a Mosca, siamo rimasti incantati. Ci siamo detti l'un l'altro: "Oh,che bello, ci torneremo!" Ci siamo sempre divertiti nella vostra città, voi russi sapete come divertirvi davvero! Quindi al festival pensiamo di divertirci con tutti.

In molte delle vostre canzoni avete provato a parlare di argomenti importanti. Ad esempio, uno dei brani più popolari dei Black Eyed Peas è chiamato Where Is The Love, rilasciato dopo la tragedia dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, e in generale sembrava una risposta agli eventi di quel periodo, a un aumento della tensione in tutto il mondo. Cosa volete dire alla gente ora?

Be nice! Be nice! (il nome del nuovo singolo The Black Eyed Peas, pubblicato all'inizio di giugno con il rapper Snoop Dogg - ed.). Siamo consapevoli dell'influenza della musica e l’apprezziamo. In effetti, crediamo ancora che l'amore debba essere portato nel mondo.

Ora la musica hip-hop occupa una posizione di primo piano nel mondo della musica, in Russia gli artisti rap stanno venendo alla ribalta. E voi stessi avete anche pubblicato un album hip-hop. Come pensate che sia cambiato l'hip-hop nel corso degli anni?

Come ogni altro genere musicale, l'hip-hop è cambiato molto. Il nuovo hip-hop è buono in alcuni posti, non così buono in altri. La forma di espressione è cambiata. La cosa più bella di tutto questo è che l'hip-hop è diventato internazionale.

Abbiamo già parlato del passato, ma la cosa principale è che per tutto questo tempo si continui a lavorare insieme. Forse potete condividere dei ricordi di questo percorso?

Ad esempio, un paio di anni ci siamo esibiti nella Piazza Rossa, proprio vicino alle mura del Cremlino. È stato un ricordo fantastico! Apprezziamo l'amore del pubblico russo per la musica dei Black Eyed Pies.

Qual’è la vostra canzone preferita?

apl.de.ap: Oh, non è una domanda facile. Probabilmente Where Is The Love. Non mi disturba mai, provoca sempre una sensazione speciale, la nostalgia. Questa domanda rimane sempre pertinente, dovrebbe essere posta più spesso, soprattutto se teniamo conto della situazione nel mondo, nella società.

Taboo: Where Is The Love è fuori dalla competizione, ovviamente. Se parliamo del nuovo album, scelgo Constant. Mi piace lo sviluppo di questa canzone, mi piace che ricordi i primi Black Eyed Pies.

will.i.am: Sì, abbiamo pezzi tutti interessanti! (Ride). Ma se parliamo seriamente, Where Is The Love.