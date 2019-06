Pubblicati i risultati della ricerca per gli extraterrestri più completa mai svolta

Sebbene la ricerca non abbia finora fornito alcuna prova dell'esistenza di civiltà extraterrestri avanzate nelle profondità dello spazio, gli scienziati osservano che esiste una serie di fattori che potrebbero spiegare questi risultati.

Un'ampia indagine su 1.327 stelle vicine, condotta nell'ambito della cosiddetta iniziativa Breakthrough Listen, ha rivelato che questi sistemi difficilmente potrebbero ospitare esseri intelligenti.

Secondo Live Science, l'impresa decennale da 100 milioni di dollari, avviata nel 2015 e finanziata dal miliardario russo Yuri Milner, sta setacciando i cieli di pianeti alieni in cerca di trasmissioni e altri indizi che potrebbero suggerire la presenza di tecnologia extraterrestre.

"Non c'è certamente nulla di evidentemente ovvio", ha detto Danny Price, un astrofisico dell'Università della California, a Berkeley. "Non ci sono civiltà sorprendentemente avanzate che provano a contattarci con trasmettitori incredibilmente potenti".

Sintetizzato DNA extraterrestre

Commentando i risultati di ciò che l’agenzia descrisse come il "più completo programma di ricerca per l'intelligenza extraterrestre (SETI) mai intrapreso", Price ha notato che ci sono molti fattori che potrebbero spiegare l'assenza di segnali alieni, come le interferenze radio causate della Terra che potrebbero bloccare queste trasmissioni oppure la conduzione di una ricerca sulle frequenze sbagliate.

"In molti modi, il SETI è un po uno specchio su noi stessi, la nostra tecnologia e la nostra comprensione della fisica", ha commentato.

Nella loro ultima versione, gli scienziati hanno analizzato circa 1 milione di gigabyte di dati in lunghezze d'onda ottiche e radio. Il catalogo d'informazioni compilato dal team di ricerca dovrebbe essere disponibile al pubblico tramite l'Open Data Archive dell'iniziativa.

Astrofisici intercettano segnale extraterrestre