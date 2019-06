Duma di Stato ritiene che all’Iran conviene comprare i sistemi d’arma russi S-400

Così ha commentato le dichiarazioni del Pentagono sul trasferimento in Medio Oriente di un contingente militare aggiuntivo di un migliaio di soldati con complessi missilistici Patriot, droni e velivoli da ricognizione.

"Penso che questo sistema (Patriot) venga usato principalmente da uno stato, che si sta difendendo da solo, cercando di coprire il suo spazio aereo. Penso che queste azioni americane non siano altro che una dimostrazione delle loro capacità, incrementando l'isteria militare", ha detto Sherin a Sputnik.

Pertanto, il deputato crede, l'Iran abbia urgente bisogno di acquistare degli S-400. "L'Iran sarà completamente protetto: solo la notizia che stanno per acquistare l'S-400 li proteggerà", ha detto Sherin.

Il Pentagono ha dichiarato questa settimana che si sta preparando a inviare ulteriori forze in Medio Oriente in risposta alla "minaccia" iraniana, che, secondo Washington, vede un coinvolgimento di Teheran negli attacchi alle petroliere nel Golfo di Oman. Secondo il capo del dipartimento militare Patrick Shanahan, queste azioni non sono finalizzate allo scontro con l'Iran, ma soddisfano gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti e degli alleati.

Il ministero degli Esteri russo ha definito i piani di Washington provocatori e intesi a provocare una guerra.

A maggio, il Pentagono aveva già annunciato l'espansione del contingente in Medio Oriente, quindi è stato deciso di inviare fino a 900 soldati nella regione e di estendere il dispiegamento del battaglione Patriot, che è servito da circa 600 soldati. Questa espansione comprende anche uno squadrone di aerei e droni da ricognizione.