La legge su Runet non ha niente a che fare con le limitazioni

A “Linea diretta” Putin ha spiegato che la legge sulla difesa del segmento di Internet in lingua russa (Runet) ha come scopo di garantire il funzionamento della rete e non di imporre limitazioni.

“Sentite, non si tratta assolutamente di limitazioni su Internet. Abbiamo parlato dell’azienda cinese Huawei: ecco, gli USA hanno preso la decisione di limitarne le attività. La maggior parte dei server si trovano all’estero e, s’intende, spero, che non si arriverà a questo, che non arriveranno a pensarci, perché questo distruggerebbe il loro stesso sistema, ma se, supponiamo teoreticamente, questi server saranno disconnessi, o influenzeranno in qualche modo il loro funzionamento, noi in ogni caso, e anche in questi casi, dobbiamo garantire un funzionamento affidabile di Runet, il segmento di Internet in lingua russa. Ecco a cosa è finalizzata, in pratica, questa legge. Solo a questo”, ha spiegato il presidente russo rispondendo a una domanda sullo scopo della legge su Runet.

“Non si hanno in programma limitazioni di alcun tipo. Al contrario questa legge è finalizzata a garantire la sovranità del nostro Internet, del nostro segmento, e la possibilità di utilizzarlo per tutti, per le persone fisiche, i blogger, le organizzazioni statali”, ha aggiunto Putin.

A maggio il presidente della Russia ha firmato una legge per la difesa del funzionamento stabile di internet nel paese nel caso in cui insorgano minacce al suo funzionamento dall’estero. Il documento, tra le altre cose, prevede l’istallazione, sulle reti degli operatori, di mezzi tecnici per il controllo del rispetto della legge sulla limitazione dell’accesso alle informazioni contrarie alla legge. Sarà lo stato stesso a fornire tali attrezzature agli operatori di rete.