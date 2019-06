Riforma della spazzatura in Russia, Putin la terrà personalmente sotto controllo

Durante la “Linea diretta con Vladimir Putin” il presidente russo ha parlato anche del tema dei rifiuti rispondendo a una domanda della popolare blogger Ekaterina Aduškina.

Il capo dello stato ha fatto vedere in diretta le fotografie ricevute dalle oblast’ di Rostov, Nižnij Novgorod e Sverdlovsk raffiguranti cumuli di rifiuti.

“Bisogna guardare con attenzione queste immagini, capire da dove vengono. Spero che riusciremo a ristabilire l’ordine il prima possibile. Nonostante sia un tema piuttosto poco attraente, la spazzatura, lo terrò d’occhio anche io”, ha detto.

Putin ha aggiunto che i risultati della realizzazione della riforma della spazzatura devono essere subito visibili. “Le persone devono vedere il risultato, e non è un caso in cui si può temporeggiare per 20 anni. Questi risultati le persone li devono vedere ora”, ha affermato Putin.