Drone americano abbattuto sullo Stretto di Hormuz

La fonte di Reuters ha detto che il drone MQ-AC Triton, appartenente alla flotta militare USA, è stato colpito da un missile di tipo “terra-aria”. I dettagli non sono noti.

MQ-AC Triton è un drone da ricognizione creato su ordine della flotta aerea americana con l’utilizzo di alcuni elementi del drone da ricognizione RQ-4 Global Hawk, impiegato nelle forze aeree militari USA dal 2004. Il drone ha compiuto il primo volo nel 2013, l’inizio dell’utilizzo in via sperimentale è stato nel 2018 ed entro il 2023 il velivolo dovrà raggiungere lo stadio finale della sua preparazione.

In precedenza un rappresentante del centro di comando delle forze armate USA (CENTCOM) aveva dichiarato che l’Iran non avrebbe potuto abbattere il drone, dopo che le forze armate iraniane avevano rivendicato la responsabilità per l’accaduto.

Il Pentagono ha comunicato che ha intenzione di dislocare in Medio Oriente complessi missilistici contraerei, droni, aerei da ricognizione e altri mezzi di difesa.