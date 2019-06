Putin: cittadini russi preoccupati da reddito, sanità e spazzatura

Putin ha iniziato la trasmissione rispondendo alla domanda su cosa lo avesse colpito mentre esaminava i messaggi dei cittadini.

“È chiaro che io devo essere al corrente di quello che succede. Durante il lavoro attuale si capisce cosa preoccupa le persone. Ma quando è in corso la preparazione alla linea diretta certamente diventano più evidenti alcune cose che per le persone sono particolarmente importanti e spinose in questo momento. Ora, e questo non è un segreto, non sto rivelando un segreto, si tratta soprattutto di qualità della vita, livello di reddito, sanità, e poi i temi di cui ho appena sentito parlare: lo smaltimento dei rifiuti, della spazzatura”, ha detto Putin rispondendo alla domanda su cosa abbia notato mentre si preparava alla linea diretta, e quali fossero le domande più spinose poste dai cittadini nei loro messaggi.

Guardare per credere: il canale YOUTUBE di Sputnik Italia

La linea diretta con il presidente russo ha luogo giovedì 20 giugno a partire dalle 12 (ora Mosca). Il portavoce del presidente Dmitrij Peskov ha annunciato che durante la diretta in caso di necessità il capo dello stato si metterà in contatto con i funzionari.