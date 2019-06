Catastrofe del metano minaccia l’umanità

I ricercatori del National Institute of Water and Atmospheric Research di Wellington, in Nuova Zelanda, hanno registrato un rapido aumento della quantità di metano nell’atmosfera terrestre.

Secondo l’Agenzia per la protezione dell'ambiente USA nel giro di 100 anni una molecola di metano causa un effetto serra di 28-36 volte superiore a quello di una molecola di anidride carbonica. Dal 2006 al 2017 la concentrazione di metano nell’atmosfera è cresciuta da 1775 a 1850 unità su un miliardo nonostante questo gas si decomponga più velocemente dell’anidride carbonica.

Gli studiosi ritengono che anche se le emissioni di anidride carbonica saranno notevolmente ridotte come stabilito dall’Accordo di Parigi, l’incremento della concentrazione di metano compenserà questa riduzione.

Ancora i ricercatori non sanno precisamente perché la quantità di metano stia aumentando. Alcuni ritengono che il contributo maggiore sia dato dall’allevamento in quanto il bestiame emette gas durante la digestione. Un’altra possibile causa è l’aumento dei volumi della combustione di combustibili fossili.

L’aumento della temperatura legato al riscaldamento globale probabilmente provocherà emissioni di metano dalle zone umide e i cambiamenti dell’atmosfera renderanno più lento il processo di distruzione dei gas serra.

Secondo l’Accordo di Parigi del 2015 l’aumento della temperatura globale deve essere ridotto a 1,5 gradi celsius per prevenire conseguenze catastrofiche legate ai cambiamenti climatici. Ma diversi gruppi di studiosi stanno arrivando alla conclusione che il superamento del livello accettabile di emissioni dei gas serra è inevitabile. Alcuni climatologi definiscono l’Accordo di Parigi una “truffa” in quanto non esige che i paesi firmatari osservino rigorosamente le misure per ridurre le emissioni.