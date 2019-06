In Germania lanciati programmi a difesa degli uomini dalla violenza domestica

Le autorità dei lander della Baviera e della Renania settentrionale-Vestfalia hanno annunciato il lancio di un programma per difendere gli uomini dalle violenze domestiche. Lo ha segnalato Deutsche Welle.

"Anche gli uomini subiscono violenza nelle famiglie, finora non è stato fornito nè aiuto nè sostegno",si afferma in una dichiarazione congiunta della ministra della Famiglia e delle Questioni Sociali della Baviera Kerstin Schreyer e della sua collega della Vestfalia Ina Scharrenbach.

L'iniziativa contempla diversi passaggi: in primo luogo sarà creata una hotline e sarà possibile ricevere una consultazione online, dopodichè saranno organizzati centri di consulenza per le vittime delle violenze in casa. I promotori del programma contano sulla discussione pubblica e sulla rottura del tabù attorno a questo problema.

Le due ministre auspicano che le misure che hanno sviluppato saranno un modello per il resto del Paese e chiunque sia esposto alla violenza tra le mura di casa avrà l'opportunità di parlarne con qualcuno.

Secondo i dati forniti dalla polizia tedesca, nel 2018 gli uomini rappresentavano il 17,9% delle vittime della violenza domestica.