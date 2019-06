I missili S-500 superano l’atmosfera

Sergej Druzin, vice direttore generale per lo sviluppo tecnico e primo vice del capo ingegnere di Almaz-Antey, ha rivelato a Sputnik le caratteristiche di questi missili.

“L’S-500 ha una tipologia di bersagli estesa. Il sistema può essere usato anche per combattere contro bersagli balistici di tutti i tipi. (Questa caratteristica) ha richiesto sia l’aumento del potenziale energetico dei mezzi di locazione che la creazione di nuovi missili in grado di funzionare anche oltre l’atmosfera, dove non è possibile il comando aerodinamico", ha spiegato Druzin.

Druzin ha aggiunto che si tratta chiaramente di un sistema di nuova generazione. I mezzi di locazione sono basati su un radar ad antenna attiva senza dispositivi di trasmissione: è l’antenna stessa a emettere il segnale. Le tecnologie utilizzate aumentano notevolmente l’affidabilità e la sicurezza di utilizzo.

© Sputnik . Sergey Malgavko Il sistema missilistico S-500

Questo sistema permette anche di ottenere caratteristiche migliori dal punto di vista della potenza emessa e dell’estensione dello spettro del segnale. Anche la rapidità di funzionamento dell’antenna è significativamente più elevata.

“Ad oggi la nostra azienda ha completamente fatto proprie le tecnologie di costruzione del radar ad antenna attiva. I locatori sono stati creati e sono in fase di collaudo nell’ambito dei test del nuovo sistema”, ha dichiarato Druzin.