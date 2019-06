Video: Polacco ubriaco guida carro armato sovietico in centro città

"La polizia ha ricevuto una chiamata su un carro armato che stava andando in giro per la città: una pattuglia è arrivata e ha trovato un carro armato sovietico e un uomo accanto a lui che, come si è scoperto dopo, stava viaggiando come passeggero", ha detto la fonte dell'agenzia.

"Presto la polizia ha trovato il proprietario del carro armato di 49 anni ubriaco, come confermato da un successivo esame", ha aggiunto.

Si è scoperto che il carro armato era stato trasportato su un rimorchio speciale, ma che quest’ultimo si era rotto.

"Il veicolo da combattimento è stato rimosso dal rimorchio e il proprietario ubriaco ha deciso di attraversare le strade della città e di prendere passeggeri a bordo", ha detto un portavoce della polizia.

La polizia ha dichiarato che il carro armato non era coperto da assicurazione, e che il suo autista non aveva la licenza a guidare quel tipo di veicolo.

Un ex soldato con la licenza di operare tali macchine ha aiutato a rimuovere il carro dalla strada.

Per la creazione del pericolo di un incidente, il conducente ubriaco rischia fino a otto anni di carcere, e per la guida in stato di ebbrezza fino a due anni.

Il carro armato sovietico T-55 è stato prodotto dal 1956 al 1979. Pesa oltre 36 tonnellate. Carri di questo tipo erano ampiamente usate nei paesi del Patto di Varsavia. L'esercito polacco ha smesso di usare questi corazzati nel 2002.