Medici svelano perché gli smartphone sono dannosi

Il rischio di cancro aumenta a causa della radioattività dei dispositivi. Sebbene i telefoni non siano ufficialmente riconosciuti come cancerogeni al 100%, gli studi sui pericoli delle loro radiazioni continuano. E gli scienziati fanno conclusioni allarmanti. Gli esperti hanno criticato i modelli dei telefoni dei giganti mobili: Xiaomi, OnePlus, Nokia, Sony, ZTE, Blackberry e Apple.

La vista peggiora a causa della luce proveniente dallo schermo del dispositivo se si utilizza uno smartphone durante la notte. Inoltre, molti usano i loro telefoni in viaggio e per molto tempo, il che aumenta l'affaticamento della vista. Inoltre, secondo le ricerche, dopo una lunga immersione nel telefono, si perdono le capacità comunicative. È difficile interagire con gli altri e si mostra aggressività. Per proteggersi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di limitare il tempo di utilizzo del telefono. Per i bambini è di 1 ora, e per gli adulti è di 3 ore. Si richiedono inoltre pause frequenti ed esercizi per gli occhi.