Trovato il miglior frutto anti invecchiamento

Gli scienziati del Politecnico federale di Losanna e l'Istituto svizzero di bioinformatica hanno scoperto che dei composti naturali nei melograni e altri frutti rallentano alcuni processi dell'età. Questo è stato riportato in un comunicato stampa su MedicalXpress.

I risultati di studi clinici hanno dimostrato che l'urolitina A migliora il funzionamento dei mitocondri nelle cellule muscolari scheletriche, che iniziano a perdere forza e massa quando raggiungono i 50 anni di età. L'urolitina A si forma nell'intestino umano quando si tratta di ellagitannina (contenute in grani e succo di melograno).

Nel corso dell'esperimento, a cui hanno preso parte 60 anziani, i volontari hanno assunto per la prima volta una singola dose di urolitina nella quantità di 250-2000 milligrammi o un placebo. Gli scienziati non hanno notato effetti collaterali e quindi hanno diviso i partecipanti in quattro gruppi. I primi tre entro 28 giorni hanno ricevuto varie dosi di urolitina: 250, 500 e 1000 milligrammi. Il quarto era il gruppo di controllo e gli è stato dato un placebo.

Si è scoperto che l'urolitina stimola la biogenesi mitocondriale, in cui le cellule aumentano la massa dei mitocondri. In questo caso, il composto aiuta a pulire la cellula degli organelli difettosi. Nei giovani, questo processo è attivo, ma con l'età rallenta, causando sarcopenia, cambiamenti degenerativi nei muscoli scheletrici.