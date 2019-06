Dei batteri misteriosi aiuteranno a creare un “vaccino anti stress”

Mycobacterium vaccae è un batterio non patogeno che vive nella terra e ha attirato a lungo l'attenzione degli scienziati. Uno studio recente suggerisce che un particolare tipo di lipide all'interno di M. vaccae rende questi microrganismi estremamente utili per le persone. Il lavoro stesso si basa sull'ipotesi di "amici intimi", ovvero sull'assunzione che l’uomo si è evoluto insieme a molti batteri, la cui perdita per vari motivi ha portato allo sviluppo di malattie allergiche e autoimmuni.

"L'idea è che quando le persone hanno iniziato ad abbandonare sempre di più il lavoro nei campi, la caccia e la raccolta a favore della vita nelle città, hanno iniziato a perdere il contatto con gli organismi che aiutavano a regolare il sistema immunitario", spiega il neuroendocrinologo Christopher Lowry. Secondo lui, questi fattori aumentano il rischio di malattie infiammatorie e un complesso di disturbi mentali associati allo stress.

Lowry ha studiato il M. vaccae per molti anni. In uno studio precedente, aveva scoperto che l'iniezione di questo batterio ucciso termicamente all’interno dei topi ha impedito l'insorgenza di reazioni indotte dallo stress nei roditori. In parole povere, i loro corpi reagivano in maniera molto più calma a forti stress. Tuttavia, nessuno è in grado di capire cosa conferisca esattamente ai microbi del suolo queste proprietà sorprendenti.

Nel nuovo lavoro lo scienziato ha isolato e sintetizzato chimicamente un acido grasso chiamato acido 10 (Z) acido esadecenoico, che a quanto pare consente ai batteri di ridurre l'infiammazione in altri animali. A livello molecolare, i suoi lipidi si legano ai recettori attivati ​​dal perossisoma proliferatore (PPAR). Allo stesso tempo, inibisce i percorsi dell'infiammazione, almeno nelle cellule immunitarie del topo trattate sperimentalmente.

"Sembra che questi batteri siano pieni di molte piacevoli sorprese. Quando il sistema immunitario li assorbe, i lipidi vengono rilasciati naturalmente, che si legano al recettore e disattivano la reazione a cascata dell'infiammazione ", spiega Lowry.

Tuttavia, ci vorrà molto tempo prima che i test umani mostrino se è possibile sviluppare un "vaccino contro lo stress" per l’uomo moderno. Probabilmente in futuro sarà estremamente utile per coloro che lavorano in un ambiente ad alto stress e sono costantemente a rischio di PTSD. Ora uno scienziato afferma che la ricerca e lo sviluppo di un vaccino richiederà dai 10 ai 15 anni. Tuttavia, la tecnologia medica non si ferma, quindi in definitiva una panacea per lo stress potrebbe arrivare molto prima.