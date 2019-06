Temperature estreme verranno registrate più spesso entro la fine del secolo - CNN

Il riscaldamento porterà al fatto che alla fine di questo secolo sulla maggior parte della Terra verranno registrate temperature estremamente alte. Lo ha comunicato lunedì la CNN citando una ricerca pubblicata su Nature Climate Change.

I ricercatori hanno analizzato 22 modelli di computer di cambiamenti climatici e sono giunti alla conclusione che entro la fine del XXI secolo temperature estreme verranno regolarmente registrate sul 58% del territorio della Terra, in particolare sul 67% dei territori dei paesi meno sviluppati, così come degli stati insulari.

Come ricordato dalla CNN in relazione a ciò, secondo gli esperti della National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti, dal 1901 al 1975, la temperatura sulla superficie terrestre è aumentata di 0,7-0,9 ° C, e dal 1975 il processo di riscaldamento ha accelerato bruscamente. Ora la temperatura media sulla superficie terrestre è aumentata di 1,5°-1,8° C. I 10 anni più caldi sono arrivati nel periodo successivo al 1998.

Secondo le previsioni del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie statunitense un forte riscaldamento del clima potrebbe portare a un aumento delle malattie cardiovascolari e polmonari, dell'inquinamento atmosferico e a frequenti casi di asma. Nel 2014, gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno previsto che tra il 2030 e il 2050, i fattori legati al riscaldamento del clima potrebbero portare a un aumento della mortalità di 250.000 persone ogni anno e, come notato dall'emittente, questa previsione è considerata piuttosto conservatrice .